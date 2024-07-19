Дональд Трамп готовится к новым звездным войнам

США создадут аналог системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» для защиты всей территории страны. Об этом на съезде республиканцев 19 июля (по московскому времени) заявил бывший президент США Дональд Трамп. В этой связи он вспомнил одного из своих предшественников на посту главы государства. «Рональд Рейган [президент США в 1981-1989 гг.] хотел это много лет назад, но тогда у нас не было технологий. Помните, это называли звездным кораблем, космическим кораблем – чем угодно, чтобы высмеять его [Рейгана], <...> но теперь у нас есть технологии», – сказал Трамп.