Дональд Трамп готовится к новым звездным войнам

Дональд Трамп готовится к новым звездным войнамЭто грозит миру гонкой вооружений в космосе
США создадут аналог системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» для защиты всей территории страны. Об этом на съезде республиканцев 19 июля (по московскому времени) заявил бывший президент США Дональд Трамп. В этой связи он вспомнил одного из своих предшественников на посту главы государства. «Рональд Рейган [президент США в 1981-1989 гг.] хотел это много лет назад, но тогда у нас не было технологий. Помните, это называли звездным кораблем, космическим кораблем – чем угодно, чтобы высмеять его [Рейгана], <...> но теперь у нас есть технологии», – сказал Трамп.
Предполагается, что он имел в виду Стратегическую оборонную инициативу (СОИ, Strategic Defense Initiative). Эта программа была анонсирована администрацией Рейгана в разгар холодной войны в марте 1983 г. Она была нацелена на разработку системы противоракетной защиты космического базирования. Но СОИ вызвала насмешки в большинстве американских СМИ в те годы, а сенатор-демократ Тедди Кеннеди называл ее «безумными схемами» из «Звездных войн», отсылая к одноименной космической саге Джорджа Лукаса, вышедшей на киноэкраны в мае 1983 г.
Что такое «Железный купол»
Тактическая система ПРО «Железный купол» предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет дальностью полета от 50 до 200 км. Разработана израильской оружейной компанией Rafael в 2005 г. Одна батарея может защищать территорию площадью до 1500 кв. км. Приблизительная стоимость одной ракеты составляет $40 000. В феврале 2022 г. исследовательская служба конгресса США (CRS) сообщила, что с учетом трех законопроектов на рассмотрении в конгрессе (на тот момент) на протяжении более трех лет США передадут Израилю для содержания «Железного купола» $1 млрд.
Система активно используется и с октября 2023 г. для защиты Израиля от атак палестинцев и хуситов. «Железный купол» также применялся для отражения иранских ударов возмездия 13-14 апреля.
Часть экспертов была уверена в нереализуемости программы в целом, другие говорили о ее положительном влиянии в целом на техническое развития американского ВПК в долгосрочной перспективе. Были и те, кто видел в СОИ уловку, целью которой было вынудить СССР тратить больше средств на оборону, что в конечном итоге могло бы привести к истощению советской экономики.
И хотя Трамп не уточнил, будет ли будущая система наземного или космического базирования, республиканская партия США с 1980-х гг. сохраняет почти религиозную веру в осуществимость проекта по типу СОИ, объясняет старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Олег Криволапов.
Это подтверждается и некоторыми документами, представляющими или относящимся к программе республиканской партии. 8 июля партия опубликовала свою платформу на президентских выборах 2024 г. В части документа, посвященной внешней политике и обороне под заголовком «Мир через силу» [отсылка к внешнеполитической доктрине времен Рейгана] указано создание системы защиты по типу «Железного купола» как одно из основных обещаний в случае победы в ноябре.
Кроме того, в пакете рекомендаций, подготовленных консервативным аналитическим центром Heritage Foundation на случай победы республиканцев и Трампа, под названием «проект 2025» также указана необходимость финансирования программ ПРО, в том числе космического базирования. Авторы выступают и за ускорение программы по развертыванию сенсоров в космосе, которые помогут отслеживать ракеты.
Можно ли закрыть всю территорию США
Весь научно-технологический задел СОИ используется на нынешнем этапе создания систем национальной ПРО США, говорит Криволапов.
Эксперт уточнил, что к настоящему времени удалось создать несколько систем с перехватчиками наземного и морского базирования, но вся эта архитектура не защитит от массированного ракетно-ядерного удара. «На более масштабную защиту у США финансирования нет. Сама техническая осуществимость создания непроницаемого противоракетного щита для США остается под большим вопросом», – сказал Криволапов.
Создание «Железного купола» для защиты целиком США невозможно даже теоретически, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. «Любая система противовоздушной и противоракетной обороны может быть перегружена. Если взять сам израильский "Железный купол" – это безусловно замечательное техническое решение, но совершенно неподъемное с экономической точки зрения [в масштабах США]», – сказал эксперт.
Как это повлияет на отношения между США, Россией и Китаем
По воспоминаниям бывших сотрудников администрации Трампа, он сторонник переговоров с позиции силы и использует давление для склонения противоположной стороны к диалогу. Например, сам Трамп в последнем интервью Bloomberg заявил, что введение защитных импортных тарифов укрепляет переговорные позиции США.
Если Трамп попытается использовать тему ПРО космического базирования как способ принудить Китай или Россию к переговорам по контролю над вооружениями, само развитие ПРО США все равно негативно повлияет на желание Москвы и Пекина участвовать в этих переговорах, полагает Криволапов.
Потенциальное развертывание ударных систем в космосе и другие похожие инициативы лишь будут восприняты другими странами как повод наращивать собственные как наступательные, так и оборонительные возможности, объясняет Стефанович. «Таким образом у разгорающейся гонки вооружений глобального масштаба появится еще одно измерение», – сказал эксперт.
Что стало с оригинальной СОИ
После развала СССР в 1991 г. СОИ продолжала существовать, но в необходимости программы в сложившихся на тот момент условиях стали возникать сомнения. Сторонники проекта пытались аргументировать его сохранение угрозой со стороны так называемых «стран-изгоев». Было предложено сократить программу. В период с 1990 по 1992 гг. Пентагон провел три раунда испытаний мини-спутников, которые должны были поражать ракеты при столкновении. Их разрабатывали в рамках проекта «Блестящая галька» (Brilliant Pebbles). Ни один из раундов не был успешным.
В 1993-1994 г. администрация новоизбранного тогда президента США Билла Клинтона (1993-2001 гг.) приняла решение обновить доктрину стратегической обороны США, сконцентрировав ее на наземных системах ПРО, что в итоге и привело к закрытию СОИ. Но ответственная за реализацию программы организация впоследствии претерпела несколько этапов преобразований и в 2002 г. стала основой для созданного тогда Агентства противоракетной обороны.