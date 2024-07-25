FT: украинцы начали использовать аккумуляторы Tesla из-за отключений света

Отмечается, что Бенц много лет покупал разбитые Tesla на страховых аукционах в США и импортировал их на Украину, где его механики восстанавливали и перепродавали автомобили. Когда в стране начались проблемы с электричеством, бизнесмен нашел электриков, которые подключают аккумуляторы к нескольким системам подзарядки. Такая система имеет мощность в 5 кВт·ч, что достаточно для работы освещения и электрооборудования в течение 10 часов в обычной квартире Киева. Но для энергозатратного электрического отопления этого будет мало.