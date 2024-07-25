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FT: украинцы начали использовать аккумуляторы Tesla из-за отключений света

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На Украине начали изготавливать приборы для электроснабжения квартир из аккумуляторов разбитых автомобилей Tesla, сообщает The Financial Times со ссылкой на украинского предпринимателя Александр Бенца.

Отмечается, что Бенц много лет покупал разбитые Tesla на страховых аукционах в США и импортировал их на Украину, где его механики восстанавливали и перепродавали автомобили. Когда в стране начались проблемы с электричеством, бизнесмен нашел электриков, которые подключают аккумуляторы к нескольким системам подзарядки. Такая система имеет мощность в 5 кВт·ч, что достаточно для работы освещения и электрооборудования в течение 10 часов в обычной квартире Киева. Но для энергозатратного электрического отопления этого будет мало.

По словам Бенца, одну старую Tesla можно разобрать на 12 аккумуляторов и продать запчасти. Сама разбитая машина с доставкой обходится предпринимателю почти в $10 000. Большинство его покупателей – гражданские люди, но «кое-что он продает армии».

21 июля сообщалось об импорте Украиной электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии общим объемом 25 682 МВтч. На тот момент без света оставались 11 000 абонентов в Сумской, Донецкой и Николаевской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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