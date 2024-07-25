FT: украинцы начали использовать аккумуляторы Tesla из-за отключений света
На Украине начали изготавливать приборы для электроснабжения квартир из аккумуляторов разбитых автомобилей Tesla, сообщает The Financial Times со ссылкой на украинского предпринимателя Александр Бенца.
Отмечается, что Бенц много лет покупал разбитые Tesla на страховых аукционах в США и импортировал их на Украину, где его механики восстанавливали и перепродавали автомобили. Когда в стране начались проблемы с электричеством, бизнесмен нашел электриков, которые подключают аккумуляторы к нескольким системам подзарядки. Такая система имеет мощность в 5 кВт·ч, что достаточно для работы освещения и электрооборудования в течение 10 часов в обычной квартире Киева. Но для энергозатратного электрического отопления этого будет мало.
По словам Бенца, одну старую Tesla можно разобрать на 12 аккумуляторов и продать запчасти. Сама разбитая машина с доставкой обходится предпринимателю почти в $10 000. Большинство его покупателей – гражданские люди, но «кое-что он продает армии».
21 июля сообщалось об импорте Украиной электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии общим объемом 25 682 МВтч. На тот момент без света оставались 11 000 абонентов в Сумской, Донецкой и Николаевской областях.