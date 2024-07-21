Украина запланировала импорт электроэнергии из четырех стран

Минэнерго Украины 22 июня сообщило о рекордном увеличении импорта электроэнергии – до 33 559 МВтч. В тот же день Минобороны РФ заявило, что российские силы нанесли удары по объектам энергетики республики. До этот ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» и уничтожили подстанцию «Луч». Они расположены в городе Энергодар Запорожской области.