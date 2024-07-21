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Украина запланировала импорт электроэнергии из четырех стран

Ведомости

В течение суток Украина планирует импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии, сообщила пресс-служба минэнерго республики.

Украина готовится импортировать электроэнергию общим объемом 25 682 МВтч. Экспорта нет и не предвидится, говорится в сообщении ведомства.

21 июля без света остаются 11 000 абонентов в Сумской, Донецкой и Николаевской областях.

В июле Молдавия временно приостановила передачу электроэнергии на Украину из-за аномальной жары и увеличившейся нагрузки на энергосистему республики. 

20 июня «Укрэнерго» сообщила о повреждении энергообъектов в четырех регионах. Тогда пострадали объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР. В июле после взрывов в Ровненской области был поврежден объект энергетики, часть потребителей осталась без света.

Минэнерго Украины 22 июня сообщило о рекордном увеличении импорта электроэнергии – до 33 559 МВтч. В тот же день Минобороны РФ заявило, что российские силы нанесли удары по объектам энергетики республики. До этот ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» и уничтожили подстанцию «Луч». Они расположены в городе Энергодар Запорожской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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