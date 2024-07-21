Украина запланировала импорт электроэнергии из четырех стран
В течение суток Украина планирует импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии, сообщила пресс-служба минэнерго республики.
Украина готовится импортировать электроэнергию общим объемом 25 682 МВтч. Экспорта нет и не предвидится, говорится в сообщении ведомства.
21 июля без света остаются 11 000 абонентов в Сумской, Донецкой и Николаевской областях.
В июле Молдавия временно приостановила передачу электроэнергии на Украину из-за аномальной жары и увеличившейся нагрузки на энергосистему республики.
20 июня «Укрэнерго» сообщила о повреждении энергообъектов в четырех регионах. Тогда пострадали объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР. В июле после взрывов в Ровненской области был поврежден объект энергетики, часть потребителей осталась без света.
Минэнерго Украины 22 июня сообщило о рекордном увеличении импорта электроэнергии – до 33 559 МВтч. В тот же день Минобороны РФ заявило, что российские силы нанесли удары по объектам энергетики республики. До этот ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» и уничтожили подстанцию «Луч». Они расположены в городе Энергодар Запорожской области.