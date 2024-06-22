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Минэнерго Украины сообщило о рекордном увеличении импорта электроэнергии

Ведомости

Импорт электроэнергии в Украину увеличится до 33 559 мегаватт в час, сообщило минэнерго страны.

По состоянию на 21 июня ведомство прогнозировало импорт на уровне 27 573 мегаватт в час. Днем ранее этот показатель был на таком же уровне. 19 июня прогнозируемый импорт электроэнергии был 28 000 мегаватт в час.

Минэнерго уточнило, что без света остались более 20 000 абонентов.

Наращивание импорта электроэнергии происходит на фоне группового удара Вооруженных сил России по украинским объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).

22 июня Минобороны РФ сообщило, что российские силы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ударов по объектам энергетики Украины. До этот ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре и уничтожили подстанцию «Луч». Они расположены в городе Энергодар Запорожской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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