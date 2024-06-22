Минэнерго Украины сообщило о рекордном увеличении импорта электроэнергии

22 июня Минобороны РФ сообщило, что российские силы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ударов по объектам энергетики Украины. До этот ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре и уничтожили подстанцию «Луч». Они расположены в городе Энергодар Запорожской области.