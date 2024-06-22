Минэнерго Украины сообщило о рекордном увеличении импорта электроэнергии
Импорт электроэнергии в Украину увеличится до 33 559 мегаватт в час, сообщило минэнерго страны.
По состоянию на 21 июня ведомство прогнозировало импорт на уровне 27 573 мегаватт в час. Днем ранее этот показатель был на таком же уровне. 19 июня прогнозируемый импорт электроэнергии был 28 000 мегаватт в час.
Минэнерго уточнило, что без света остались более 20 000 абонентов.
Наращивание импорта электроэнергии происходит на фоне группового удара Вооруженных сил России по украинским объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).
22 июня Минобороны РФ сообщило, что российские силы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ударов по объектам энергетики Украины. До этот ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре и уничтожили подстанцию «Луч». Они расположены в городе Энергодар Запорожской области.