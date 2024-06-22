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ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Для удара ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Ведомство отчиталось об ударах по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, которые страны Запада поставили украинской армии.

За сутки российские силы уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа. Они нанесли поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 48 украинских БПЛА, а также американский реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

21 июня ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре, в результате которого был поврежден трансформатор. После атаки на Запорожской АЭС нарушилось функционирование некоторых объектов, таких как транспортный цех, типография и УПТК. До этого 19 июня дроны-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию «Луч», объект был полностью уничтожен.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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