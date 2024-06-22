ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Для удара ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Ведомство отчиталось об ударах по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, которые страны Запада поставили украинской армии.
За сутки российские силы уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа. Они нанесли поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 48 украинских БПЛА, а также американский реактивный снаряд РСЗО HIMARS.
21 июня ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре, в результате которого был поврежден трансформатор. После атаки на Запорожской АЭС нарушилось функционирование некоторых объектов, таких как транспортный цех, типография и УПТК. До этого 19 июня дроны-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию «Луч», объект был полностью уничтожен.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.