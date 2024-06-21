Минобороны РФ сообщило об уничтожении хранилищ военно-технического имущества
Вооруженные силы РФ с 5 по 21 июня нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и поразили хранилища военно-технического имущества, инфраструктуру военных аэродромов, электроподстанции и места подготовки к применению безэкипажных катеров. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
Военные также нанесли поражение пунктам временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников. По данным оборонного ведомства, группировка «Восток» уничтожила три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав».
Средствами противовоздушной обороны были уничтожены ракета большой дальности «Нептун-МД», восемь авиационных бомб Hammer производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США и 397 БПЛА. В течение недели в плен сдались 37 украинских военнослужащих.
20 июня Минобороны сообщило об ударе по объектам энергетики Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики. Отмечается, что атакованные объекты обеспечивали производство вооружения и военной техники для ВСУ.
В этот же день «Укрэнерго» сообщило о повреждении оборудования на объектах энергетики Украины в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР. По данным энергохолдинга ДТЭК, атаке подверглась одна из ТЭС. Ее местоположение не уточняется.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.