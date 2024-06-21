Минобороны РФ сообщило об уничтожении хранилищ военно-технического имущества

В этот же день «Укрэнерго» сообщило о повреждении оборудования на объектах энергетики Украины в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР. По данным энергохолдинга ДТЭК, атаке подверглась одна из ТЭС. Ее местоположение не уточняется.