Минобороны сообщило об ответном ударе по объектам энергетики Украины
Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по энергетическим объектам Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.
Для удара российские войска использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и беспилотники. Отмечается, что атакованные украинские объекты обеспечивали производство вооружения и военной техники для ВСУ.
20 июня «Укрэнерго» сообщило о повреждении оборудования на объектах энергетики Украины в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР. По данным энергохолдинга «ДТЭК», атаке подверглась одна из ТЭС. Ее местоположение не уточняется.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.
В ночь на 20 июня российская ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Краснодарским краем, а также Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями. Глава Адыгеи Марат Кумпилов сообщил, что в результате атаки произошел пожар на нефтебазе в Энеме. Огонь уже полностью потушен, площадь возгорания составила около 400 кв. м. Пострадавших и угрозы для жителей нет, подчеркнул он.