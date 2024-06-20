Минобороны сообщило об ответном ударе по объектам энергетики Украины

В ночь на 20 июня российская ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Краснодарским краем, а также Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями. Глава Адыгеи Марат Кумпилов сообщил, что в результате атаки произошел пожар на нефтебазе в Энеме. Огонь уже полностью потушен, площадь возгорания составила около 400 кв. м. Пострадавших и угрозы для жителей нет, подчеркнул он.