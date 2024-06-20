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Минобороны сообщило об ответном ударе по объектам энергетики Украины

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по энергетическим объектам Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.

Для удара российские войска использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и беспилотники. Отмечается, что атакованные украинские объекты обеспечивали производство вооружения и военной техники для ВСУ.

20 июня «Укрэнерго» сообщило о повреждении оборудования на объектах энергетики Украины в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР. По данным энергохолдинга «ДТЭК», атаке подверглась одна из ТЭС. Ее местоположение не уточняется.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.

В ночь на 20 июня российская ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Краснодарским краем, а также Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями. Глава Адыгеи Марат Кумпилов сообщил, что в результате атаки произошел пожар на нефтебазе в Энеме. Огонь уже полностью потушен, площадь возгорания составила около 400 кв. м. Пострадавших и угрозы для жителей нет, подчеркнул он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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