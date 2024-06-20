«Укрэнерго» сообщило о повреждении энергообъектов в четырех областях
В ночь на 20 июня энергообъекты Украины подверглись атаке, в результате повреждено их оборудование в четырех областях. Об этом говорится в Telegram-канале «Укрэнерго».
В частности, пострадали энергообъекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР. Последствия атаки уточняются, добавили в «Укрэнерго».
По данным энергохолдинга «ДТЭК», атаке подверглась одна из ТЭС. Ее местоположение не уточняется.
Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что повреждения получили линии электропередачи и оборудование одного из предприятий. Он подчеркнул, что попадания по объектам критической инфраструктуры не зафиксировано.
Власти Винницкой области сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры. В Днепропетровской области повреждены линии электропередачи, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.
11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уничтожено около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. По его словам, за последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей. В начале мая минэнерго страны оценивало более чем в $1 млрд ущерб энергетической инфраструктуре.