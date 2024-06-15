Вашингтон выделил $1,5 млрд на поддержку энергетического сектора Украины
Вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении более $1,5 млрд на поддержку энергетического сектора Украины, гуманитарные потребности и укрепление гражданской безопасности страны, сообщила пресс-служба Белого дома.
Финансирование, как отмечается, позволит восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную в результате ударов ВС России, расширить производство электроэнергии, а также стимулировать инвестиции частного сектора. Из анонсированной суммы на эти цели будет выделено и перераспределено в общей сложности $824 млн.
Всего с февраля 2022 г. США выделили более $3,2 млрд на гуманитарную помощь и почти $1,5 млрд на содействие восстановлению энергетического сектора, «обеспечение чистой и надежной энергией и повышение прозрачности в этом секторе».
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.
11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уничтожено около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. По его словам, за последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей. В начале мая минэнерго страны оценивало более чем в $1 млрд ущерб энергетической инфраструктуре.