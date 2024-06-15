«Укрэнерго» не сможет восстановить до зимы все энергоблоки
Восстановить все поврежденные на Украине энергостанции до наступления зимы не получится, сообщил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью «Украинской правде».
«Мы можем восстановить до зимы какое-то количество энергоблоков, но не все», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.
11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, в стране уничтожено около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. По его словам, за последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей. В начале мая минэнерго страны оценивало более чем в $1 млрд ущерб энергетической инфраструктуре.
В начале июня «Укрэнерго» сообщило об экстренных отключениях электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей из-за тяжелой ситуации с энергосистемой. Подачу электричества не стали ограничивать только на объектах критической инфраструктуры и жизнеобеспечения.