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«Укрэнерго» не сможет восстановить до зимы все энергоблоки

Ведомости

Восстановить все поврежденные на Украине энергостанции до наступления зимы не получится, сообщил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью «Украинской правде».

«Мы можем восстановить до зимы какое-то количество энергоблоков, но не все», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, в стране уничтожено около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. По его словам, за последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей. В начале мая минэнерго страны оценивало более чем в $1 млрд ущерб энергетической инфраструктуре.

В начале июня «Укрэнерго» сообщило об экстренных отключениях электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей из-за тяжелой ситуации с энергосистемой. Подачу электричества не стали ограничивать только на объектах критической инфраструктуры и жизнеобеспечения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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