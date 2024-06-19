Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» уничтожили склад боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ нанесено поражение пунктам управления штурмовой и механизированной бригадами ВСУ, скоплениям живой силы и украинской военной техники в 124 районах.
Средствами ПВО сбито 43 украинских БПЛА, десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.