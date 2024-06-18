Вооруженные силы РФ поразили склад бригады ВСУ с западным оружием

16 июня Минобороны сообщило о взятии под контроль села Загорное в Запорожской области. На этом направлении ВСУ потеряли боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и британскую 155-мм гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».