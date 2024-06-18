Вооруженные силы РФ поразили склад бригады ВСУ с западным оружием
Вооруженные силы (ВС) России поразили склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого разгружалось западное оружие и техника. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
«Поражены: цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялись разгрузка и распределение вооружения и военной техники, поставленных киевскому режиму странами Запада», – сказано в сообщении.
Кроме того, ВС РФ поразили радиолокационную станцию и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. В течение суток средства противовоздушной обороны сбили 24 БПЛА и одну управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».
16 июня Минобороны сообщило о взятии под контроль села Загорное в Запорожской области. На этом направлении ВСУ потеряли боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и британскую 155-мм гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».