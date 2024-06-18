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Вооруженные силы РФ поразили склад бригады ВСУ с западным оружием

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России поразили склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого разгружалось западное оружие и техника. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«Поражены: цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялись разгрузка и распределение вооружения и военной техники, поставленных киевскому режиму странами Запада», – сказано в сообщении.

Кроме того, ВС РФ поразили радиолокационную станцию и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. В течение суток средства противовоздушной обороны сбили 24 БПЛА и одну управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».

16 июня Минобороны сообщило о взятии под контроль села Загорное в Запорожской области. На этом направлении ВСУ потеряли боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и британскую 155-мм гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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