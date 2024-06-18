Путин заявил об успехах в применении беспилотников на передовой
Президент России Владимир Путин заявил, что российские беспилотники успешно используются в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом он сообщил на встрече с жителями Дальнего Востока, пишет «РИА Новости».
Беспилотный летательный аппарат, как заявил президент, «может что угодно принести, сесть или сбросить, все что угодно сделать».
«Беспилотный авиационный транспорт – это очень перспективное для таких расстояний направление деятельности. И здесь, конечно, прежде всего нужно решать правовые и административные задачи – этот вопрос стоит на повестке», – сказал президент.
Россия будет создавать новые центры по развитию беспилотной авиации, в том числе на Дальнем Востоке, отметил глава государства. «У нас несколько центров сейчас по развитию беспилотной авиации. Около десятка созданы и будем дальше создавать, в том числе и на Дальнем Востоке», – отметил Путин (цитата по ТАСС).
Министр обороны России Андрей Белоусов в июне провел совещание с помощником президента Алексеем Дюминым по поводу поставок БПЛА. Дюмин заявил о необходимости повышать координацию регионов и бизнеса с ведомством в вопросе разработки и производства дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В апреле стало известно, что в Минобороны РФ появится научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов, который объединит разные предприятия, лаборатории и конструкторские бюро.