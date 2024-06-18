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Путин заявил об успехах в применении беспилотников на передовой

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что российские беспилотники успешно используются в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом он сообщил на встрече с жителями Дальнего Востока, пишет «РИА Новости».

Беспилотный летательный аппарат, как заявил президент, «может что угодно принести, сесть или сбросить, все что угодно сделать».

«Беспилотный авиационный транспорт – это очень перспективное для таких расстояний направление деятельности. И здесь, конечно, прежде всего нужно решать правовые и административные задачи – этот вопрос стоит на повестке», – сказал президент.

Россия будет создавать новые центры по развитию беспилотной авиации, в том числе на Дальнем Востоке, отметил глава государства. «У нас несколько центров сейчас по развитию беспилотной авиации. Около десятка созданы и будем дальше создавать, в том числе и на Дальнем Востоке», – отметил Путин (цитата по ТАСС).

Министр обороны России Андрей Белоусов в июне провел совещание с помощником президента Алексеем Дюминым по поводу поставок БПЛА. Дюмин заявил о необходимости повышать координацию регионов и бизнеса с ведомством в вопросе разработки и производства дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В апреле стало известно, что в Минобороны РФ появится научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов, который объединит разные предприятия, лаборатории и конструкторские бюро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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