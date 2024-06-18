Путин заявил об успехах в применении беспилотников на передовой

Россия будет создавать новые центры по развитию беспилотной авиации, в том числе на Дальнем Востоке, отметил глава государства. «У нас несколько центров сейчас по развитию беспилотной авиации. Около десятка созданы и будем дальше создавать, в том числе и на Дальнем Востоке», – отметил Путин (цитата по ТАСС).