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Белоусов провел совещание с Дюминым по поставкам беспилотников

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание с помощником президента Алексеем Дюминым по поводу поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Минобороны РФ.

Совещание прошло в Национальном центре управления обороной России. Белоусов и Дюмин обсудили взаимодействие с субъектами страны в вопросе поставок БПЛА и обучения по их применению.

Во время совещания Дюмин заявил, что координацию регионов и бизнеса с Минобороны необходимо повышать. По его словам, это нужно делать в вопросе разработки и производства дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Белоусов, в свою очередь, обратил внимание, что в поставке техники и экипировки регионы оказывают большую помощь с самого начала специальной военной операции.

«Речь идет о закупках и поставках беспилотников, средствах «окопного» РЭБ, колесной техники, элементов бронезащиты и другой экипировки напрямую в подразделения», – сказано в сообщении ведомства.

Белоусов добавил, что поставки имущества на фронт необходимо упорядочить и координировать, в особенности то, что касается разведки и РЭБ. Он призвал внимательно отнестись к предложенным механизмам взаимодействия, использовать их для организации помощи войскам. По его словам, важно избежать избыточной вариативности изделий на передовой – этот подход увеличит эффективность применения технических средств.

11 июня состоялось совещание президента России Владимира Путина с Белоусовым и начальником Генерального штаба – первым замминистра обороны Валерием Герасимовым. Кроме того, в совещании приняли участие командующие военными округами. Участники встречи доложили Путину о ходе специальной военной операции и планах по продолжению военных действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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