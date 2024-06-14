Белоусов провел совещание с Дюминым по поставкам беспилотников

Во время совещания Дюмин заявил, что координацию регионов и бизнеса с Минобороны необходимо повышать. По его словам, это нужно делать в вопросе разработки и производства дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Белоусов, в свою очередь, обратил внимание, что в поставке техники и экипировки регионы оказывают большую помощь с самого начала специальной военной операции.