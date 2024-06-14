Белоусов провел совещание с Дюминым по поставкам беспилотников
Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание с помощником президента Алексеем Дюминым по поводу поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Минобороны РФ.
Совещание прошло в Национальном центре управления обороной России. Белоусов и Дюмин обсудили взаимодействие с субъектами страны в вопросе поставок БПЛА и обучения по их применению.
Во время совещания Дюмин заявил, что координацию регионов и бизнеса с Минобороны необходимо повышать. По его словам, это нужно делать в вопросе разработки и производства дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Белоусов, в свою очередь, обратил внимание, что в поставке техники и экипировки регионы оказывают большую помощь с самого начала специальной военной операции.
«Речь идет о закупках и поставках беспилотников, средствах «окопного» РЭБ, колесной техники, элементов бронезащиты и другой экипировки напрямую в подразделения», – сказано в сообщении ведомства.
Белоусов добавил, что поставки имущества на фронт необходимо упорядочить и координировать, в особенности то, что касается разведки и РЭБ. Он призвал внимательно отнестись к предложенным механизмам взаимодействия, использовать их для организации помощи войскам. По его словам, важно избежать избыточной вариативности изделий на передовой – этот подход увеличит эффективность применения технических средств.
11 июня состоялось совещание президента России Владимира Путина с Белоусовым и начальником Генерального штаба – первым замминистра обороны Валерием Герасимовым. Кроме того, в совещании приняли участие командующие военными округами. Участники встречи доложили Путину о ходе специальной военной операции и планах по продолжению военных действий.