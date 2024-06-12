Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым
Президент России Владимир Путин поздно вечером 11 июня провел совещание с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генерального штаба – первым замминистра обороны Валерием Герасимовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В совещании также приняли участие командующие военными округами. Участники встречи, как рассказали в Кремле, доложили Путину о ходе специальной военной операции и планах по продолжению военных действий. После общего совещания глава государства заслушал участников мероприятия по отдельности и провел отдельные встречи.
Андрей Белоусов был назначен министром обороны 14 мая. На этом посту он сменил Сергея Шойгу. До назначения Белоусов был первым вице-премьером РФ. С 2013 по 2020 г. занимал должность помощника президента РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Белоусова, заявил, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны, а также внедрить инновации. Путин пояснял, что Белоусов должен «раскрыть» Минобороны для инноваций.
Выступая в Совфеде в качестве кандидата на пост министра обороны 13 мая, Белоусов указал на большое количество нерешенных вопросов в области социального обеспечения участников спецоперации. Речь идет о выплатах, обеспечении жильем, медобслуживании и бюрократии при подтверждении льгот, заявил он. В конце мая министр обороны выступил на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате, где обвинил США в разрушении мировой архитектуры безопасности и заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты.