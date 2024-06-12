Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым

Выступая в Совфеде в качестве кандидата на пост министра обороны 13 мая, Белоусов указал на большое количество нерешенных вопросов в области социального обеспечения участников спецоперации. Речь идет о выплатах, обеспечении жильем, медобслуживании и бюрократии при подтверждении льгот, заявил он. В конце мая министр обороны выступил на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате, где обвинил США в разрушении мировой архитектуры безопасности и заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты.