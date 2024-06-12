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Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздно вечером 11 июня провел совещание с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генерального штаба – первым замминистра обороны Валерием Герасимовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В совещании также приняли участие командующие военными округами. Участники встречи, как рассказали в Кремле, доложили Путину о ходе специальной военной операции и планах по продолжению военных действий. После общего совещания глава государства заслушал участников мероприятия по отдельности и провел отдельные встречи.

Андрей Белоусов был назначен министром обороны 14 мая. На этом посту он сменил Сергея Шойгу. До назначения Белоусов был первым вице-премьером РФ. С 2013 по 2020 г. занимал должность помощника президента РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Белоусова, заявил, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны, а также внедрить инновации. Путин пояснял, что Белоусов должен «раскрыть» Минобороны для инноваций.

Выступая в Совфеде в качестве кандидата на пост министра обороны 13 мая, Белоусов указал на большое количество нерешенных вопросов в области социального обеспечения участников спецоперации. Речь идет о выплатах, обеспечении жильем, медобслуживании и бюрократии при подтверждении льгот, заявил он. В конце мая министр обороны выступил на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате, где обвинил США в разрушении мировой архитектуры безопасности и заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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