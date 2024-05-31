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О чем Белоусов говорил на заседании Совета министров обороны ОДКБ

Министр назвал бесперспективными попытки нанести России стратегическое поражение
Анастасия Швецова
РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов выступил на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алматы. Он обвинил США в разрушении мировой архитектуры безопасности и подчеркнул, что все цели спецоперации будут достигнуты.

О спецоперации на Украине

Россия продолжает спецоперацию на Украине и действует соразмерно угрозам безопасности, отметил Белоусов. По его словам, сейчас идет оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс и совершенствуются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.

«Таким образом, все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», – подчеркнул российский министр обороны (цитата по ТАСС).

При этом Запад пытается затянуть конфликт. По оценке Белоусова, с начала спецоперации Киев получил различной помощи на сумму более $278 млрд. Он также обратил внимание, что западные страны «накачивают страну оружием», передают ВСУ разведданные, тренируют украинских военнослужащих и вербует наемников.

Киев же тем временем, несмотря на утрату инициативы на поле боя, продолжает убеждать мировое сообщество о готовности «бороться до конца». Только в мае ВСУ потеряли, отметил министр, более 35 000 военнослужащих и 2700 единиц вооружений. В их числе – семь танков Leopard, четыре Abrams и 12 боевых бронированных машин Bradley. Российские же войска заставили ВСУ отступить в Харьковской области на 8-9 км и взяли под контроль 28 населенных пунктов.

О ситуации в ОДКБ

США ради сохранения своего доминирования разрушают мировую архитектуру безопасности и негативное влияют на ситуацию в ОДКБ, заявил Белоусов.

«[Соединенные Штаты] сознательно провоцируют кризисы вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют всевозможные санкции, используют угрозы и шантаж», – пояснил министр. 

По его словам, обстановка в регионах коллективной безопасности организации остается напряженной, особенно, на восточно-европейском фланге из-за наращивания в регионе боевого потенциала НАТО. Говоря о Центрально-Азиатском регионе, Белоусов обратил внимание на ситуацию в Афганистане и заявил о необходимости постоянного контроля и укрепления таджикско-афганской границы.

В связи с этим министр обороны России предложил на практике отработать алгоритмы ОДКБ по принятию и реализации решений о применении сил и средств коллективной безопасности. Другой задачей он обозначил внесение изменений в нормативную правовую базу ОДКБ для  оперативного развертывания войск, перевозок воинских формирований и продукции военного назначения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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