О чем Белоусов говорил на заседании Совета министров обороны ОДКБ

О чем Белоусов говорил на заседании Совета министров обороны ОДКБМинистр назвал бесперспективными попытки нанести России стратегическое поражение
Министр обороны России Андрей Белоусов выступил на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алматы. Он обвинил США в разрушении мировой архитектуры безопасности и подчеркнул, что все цели спецоперации будут достигнуты.
О спецоперации на Украине
Россия продолжает спецоперацию на Украине и действует соразмерно угрозам безопасности, отметил Белоусов. По его словам, сейчас идет оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс и совершенствуются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.
«Таким образом, все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», – подчеркнул российский министр обороны (цитата по ТАСС).
При этом Запад пытается затянуть конфликт. По оценке Белоусова, с начала спецоперации Киев получил различной помощи на сумму более $278 млрд. Он также обратил внимание, что западные страны «накачивают страну оружием», передают ВСУ разведданные, тренируют украинских военнослужащих и вербует наемников.
Киев же тем временем, несмотря на утрату инициативы на поле боя, продолжает убеждать мировое сообщество о готовности «бороться до конца». Только в мае ВСУ потеряли, отметил министр, более 35 000 военнослужащих и 2700 единиц вооружений. В их числе – семь танков Leopard, четыре Abrams и 12 боевых бронированных машин Bradley. Российские же войска заставили ВСУ отступить в Харьковской области на 8-9 км и взяли под контроль 28 населенных пунктов.
О ситуации в ОДКБ
США ради сохранения своего доминирования разрушают мировую архитектуру безопасности и негативное влияют на ситуацию в ОДКБ, заявил Белоусов.
«[Соединенные Штаты] сознательно провоцируют кризисы вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют всевозможные санкции, используют угрозы и шантаж», – пояснил министр.
По его словам, обстановка в регионах коллективной безопасности организации остается напряженной, особенно, на восточно-европейском фланге из-за наращивания в регионе боевого потенциала НАТО. Говоря о Центрально-Азиатском регионе, Белоусов обратил внимание на ситуацию в Афганистане и заявил о необходимости постоянного контроля и укрепления таджикско-афганской границы.
В связи с этим министр обороны России предложил на практике отработать алгоритмы ОДКБ по принятию и реализации решений о применении сил и средств коллективной безопасности. Другой задачей он обозначил внесение изменений в нормативную правовую базу ОДКБ для оперативного развертывания войск, перевозок воинских формирований и продукции военного назначения.