Киев же тем временем, несмотря на утрату инициативы на поле боя, продолжает убеждать мировое сообщество о готовности «бороться до конца». Только в мае ВСУ потеряли, отметил министр, более 35 000 военнослужащих и 2700 единиц вооружений. В их числе – семь танков Leopard, четыре Abrams и 12 боевых бронированных машин Bradley. Российские же войска заставили ВСУ отступить в Харьковской области на 8-9 км и взяли под контроль 28 населенных пунктов.