Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Минобороны России сообщило о взятии села Загорное в Запорожской области

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль село Загорное в Запорожской области, сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.

«Подразделения группировки войск “Восток” освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», – говорится в сообщении.

На направлении ВСУ потеряли боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и британскую 155-мм гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

За сутки было сбито 10 украинских беспилотников. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115 районах, говорится в сообщении ведомства.

В районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Волчанские Хутора Харьковской области Украина потеряла два танка, три автомобиля, американскую 155-мм гаубицу М198, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию РЭБ «Буковель-AD». Также были уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» поразили в Харьковской области, ДНР и ЛНР формирования 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов», а также 40-го и 50-го полков нацгвардии. Потери ВСУ – две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 122-мм гаубица Д-30 и три станции РЭБ «Нота».

В районе населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово ДНР потери Украины составили – танк Leopard, две боевые бронированные машины «Козак», 15 автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США.

2 июня Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Уманское в ДНР. Военные также поразили формирования бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая ДНР.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных