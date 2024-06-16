Минобороны России сообщило о взятии села Загорное в Запорожской области
Вооруженные силы России взяли под контроль село Загорное в Запорожской области, сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск “Восток” освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», – говорится в сообщении.
На направлении ВСУ потеряли боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и британскую 155-мм гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
За сутки было сбито 10 украинских беспилотников. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115 районах, говорится в сообщении ведомства.
В районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Волчанские Хутора Харьковской области Украина потеряла два танка, три автомобиля, американскую 155-мм гаубицу М198, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию РЭБ «Буковель-AD». Также были уничтожены три склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Запад» поразили в Харьковской области, ДНР и ЛНР формирования 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов», а также 40-го и 50-го полков нацгвардии. Потери ВСУ – две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 122-мм гаубица Д-30 и три станции РЭБ «Нота».
В районе населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово ДНР потери Украины составили – танк Leopard, две боевые бронированные машины «Козак», 15 автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США.
2 июня Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Уманское в ДНР. Военные также поразили формирования бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая ДНР.