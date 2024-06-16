Минобороны России сообщило о взятии села Загорное в Запорожской области

В районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Волчанские Хутора Харьковской области Украина потеряла два танка, три автомобиля, американскую 155-мм гаубицу М198, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию РЭБ «Буковель-AD». Также были уничтожены три склада боеприпасов.