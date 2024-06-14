ВС РФ за неделю нанесли 19 ударов по объектам энергетики Украины
За неделю с 8 по 14 июня Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны.
В ходе ударов были поражены энергообъекты, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Российские войска также поразили инфраструктуру военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ. Вместе с тем поражены были также цеха производства ударных дронов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.
В ночь на 14 июня российская система ПВО нейтрализовала 87 беспилотников в небе над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями, а также над Крымом.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.