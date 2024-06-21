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МАГАТЭ: повреждение подстанции «Луч» повлияло на ядерную безопасность

Ведомости

Разрушение подстанции «Луч» в Энергодаре стало свидетельством рисков для ядерной безопасности, сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

«После этого [разрушения] в Энергодаре, где проживает большая часть персонала Запорожской АЭС (ЗАЭС) и который питался от подстанций "Луч" и "Радуга", в среду вечером пропало электроснабжение», – сказано в сообщении организации.

Команда МАГАТЭ, базирующаяся на ЗАЭС, 20 июня отправилась на подстанцию ​​«Луч» и подтвердила, что она разрушена и не работает, заявили в пресс-службе.

По информации МАГАТЭ, с 20 июня часть Энергодара электроэнергией обеспечивает подстанция «Радуга». В результате недавней атаки ЗАЭС не пострадала, поскольку она не получает электроэнергию ни от «Луча», ни от «Радуги». Разрушение подстанции «Луч» является напоминанием о том, что важно иметь надежную связь между ЗАЭС и внешней сетью для того, чтобы поддерживать ядерную безопасность для всех станций, в том числе и не функционирующих. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

19 июня в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ подстанция «Луч» в Энергодаре была полностью уничтожена. До этого в тот же день в городе и близлежащих населенных пунктах произошло аварийное отключение подстанций «Луч» и «Радуга». Рядом с Энергодаром располагается ЗАЭС, которая находится под контролем России с конца февраля 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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