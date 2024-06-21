МАГАТЭ: повреждение подстанции «Луч» повлияло на ядерную безопасность
Разрушение подстанции «Луч» в Энергодаре стало свидетельством рисков для ядерной безопасности, сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
«После этого [разрушения] в Энергодаре, где проживает большая часть персонала Запорожской АЭС (ЗАЭС) и который питался от подстанций "Луч" и "Радуга", в среду вечером пропало электроснабжение», – сказано в сообщении организации.
Команда МАГАТЭ, базирующаяся на ЗАЭС, 20 июня отправилась на подстанцию «Луч» и подтвердила, что она разрушена и не работает, заявили в пресс-службе.
По информации МАГАТЭ, с 20 июня часть Энергодара электроэнергией обеспечивает подстанция «Радуга». В результате недавней атаки ЗАЭС не пострадала, поскольку она не получает электроэнергию ни от «Луча», ни от «Радуги». Разрушение подстанции «Луч» является напоминанием о том, что важно иметь надежную связь между ЗАЭС и внешней сетью для того, чтобы поддерживать ядерную безопасность для всех станций, в том числе и не функционирующих. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
19 июня в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ подстанция «Луч» в Энергодаре была полностью уничтожена. До этого в тот же день в городе и близлежащих населенных пунктах произошло аварийное отключение подстанций «Луч» и «Радуга». Рядом с Энергодаром располагается ЗАЭС, которая находится под контролем России с конца февраля 2022 г.