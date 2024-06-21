МАГАТЭ: повреждение подстанции «Луч» повлияло на ядерную безопасность

По информации МАГАТЭ, с 20 июня часть Энергодара электроэнергией обеспечивает подстанция «Радуга». В результате недавней атаки ЗАЭС не пострадала, поскольку она не получает электроэнергию ни от «Луча», ни от «Радуги». Разрушение подстанции «Луч» является напоминанием о том, что важно иметь надежную связь между ЗАЭС и внешней сетью для того, чтобы поддерживать ядерную безопасность для всех станций, в том числе и не функционирующих. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.