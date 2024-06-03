Гросси: на ЗАЭС нарушены все семь столпов ядерной безопасности МАГАТЭ

30 мая Гросси заявил, что станция сталкивается с серьезными рисками по безопасности, а ее перезапуск возможен только после тщательного анализа всех аспектов. МАГАТЭ продолжит взаимодействие по вопросам безопасности ЗАЭС как с Россией, так и с Украиной.