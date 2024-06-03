Гросси: на ЗАЭС нарушены все семь столпов ядерной безопасности МАГАТЭ
Семь столпов безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были нарушены частично или полностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной», – подчеркнул Гросси (цитата по ТАСС).
По его словам, нападения на ЗАЭС и регулярные отключения от линий внешнего электроснабжения из-за боевых действий создают на станции тяжелую ситуацию. Объект сталкивается с рисками из-за вопросов, связанных с персоналом, плановыми инспекциями, поддержанием работы систем безопасности и обеспечением мер аварийной готовности и реагирования.
Гендиректор МАГАТЭ добавил, что 28 мая он озвучил российской стороне факторы, которые создают угрозу для станции.
28 мая в Калининграде прошла встреча Гросси с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. По результатам встречи стороны пришли к выводу, что перезапуск ЗАЭС на данный момент невозможен.
30 мая Гросси заявил, что станция сталкивается с серьезными рисками по безопасности, а ее перезапуск возможен только после тщательного анализа всех аспектов. МАГАТЭ продолжит взаимодействие по вопросам безопасности ЗАЭС как с Россией, так и с Украиной.