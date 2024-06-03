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Гросси: на ЗАЭС нарушены все семь столпов ядерной безопасности МАГАТЭ

Ведомости

Семь столпов безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были нарушены частично или полностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной», – подчеркнул Гросси (цитата по ТАСС).

По его словам, нападения на ЗАЭС и регулярные отключения от линий внешнего электроснабжения из-за боевых действий создают на станции тяжелую ситуацию. Объект сталкивается с рисками из-за вопросов, связанных с персоналом, плановыми инспекциями, поддержанием работы систем безопасности и обеспечением мер аварийной готовности и реагирования.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что 28 мая он озвучил российской стороне факторы, которые создают угрозу для станции.

28 мая в Калининграде прошла встреча Гросси с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. По результатам встречи стороны пришли к выводу, что перезапуск ЗАЭС на данный момент невозможен.

30 мая Гросси заявил, что станция сталкивается с серьезными рисками по безопасности, а ее перезапуск возможен только после тщательного анализа всех аспектов. МАГАТЭ продолжит взаимодействие по вопросам безопасности ЗАЭС как с Россией, так и с Украиной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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