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МАГАТЭ назовет виновных в обстрелах ЗАЭС только при наличии доказательств

Ведомости

МАГАТЭ назовет сторону, виновную в обстрелах Запорожской АЭС, только при наличии неопровержимых доказательств, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в интервью изданию Der Standard.

«Как инспекторы, мы можем высказаться только в том случае, если точно докажем, что произошло. Мы фокусируемся на фактах, не указывая пальцем. Но я ясно даю понять всем сторонам, что электростанцию нельзя ни атаковать, ни милитаризировать, чтобы она не стала военной целью. Как только у меня появятся неопровержимые доказательства, я их опубликую», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, кто ставит под угрозу безопасность ЗАЭС.

Гросси добавил, что его задачей является предотвращение аварии на станции. По его словам, МАГАТЭ не может принимать определенную сторону в этом вопросе. Кроме того, он подчеркнул, что международная организация играет уникальную роль в процессе, когда «одна страна перенимает такой важный актив у другого государства».

28 мая в Калининграде прошла встреча Гросси с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. По результатам встречи стороны пришли к выводу, что перезапуск ЗАЭС на данный момент невозможен. 30 мая Гросси заявил, что станция сталкивается с серьезными рисками по безопасности, а ее перезапуск возможен только после тщательного анализа всех аспектов. МАГАТЭ продолжит взаимодействие по вопросам безопасности ЗАЭС как с Россией, так и с Украиной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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