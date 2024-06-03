МАГАТЭ назовет виновных в обстрелах ЗАЭС только при наличии доказательств
МАГАТЭ назовет сторону, виновную в обстрелах Запорожской АЭС, только при наличии неопровержимых доказательств, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в интервью изданию Der Standard.
«Как инспекторы, мы можем высказаться только в том случае, если точно докажем, что произошло. Мы фокусируемся на фактах, не указывая пальцем. Но я ясно даю понять всем сторонам, что электростанцию нельзя ни атаковать, ни милитаризировать, чтобы она не стала военной целью. Как только у меня появятся неопровержимые доказательства, я их опубликую», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, кто ставит под угрозу безопасность ЗАЭС.
Гросси добавил, что его задачей является предотвращение аварии на станции. По его словам, МАГАТЭ не может принимать определенную сторону в этом вопросе. Кроме того, он подчеркнул, что международная организация играет уникальную роль в процессе, когда «одна страна перенимает такой важный актив у другого государства».
28 мая в Калининграде прошла встреча Гросси с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. По результатам встречи стороны пришли к выводу, что перезапуск ЗАЭС на данный момент невозможен. 30 мая Гросси заявил, что станция сталкивается с серьезными рисками по безопасности, а ее перезапуск возможен только после тщательного анализа всех аспектов. МАГАТЭ продолжит взаимодействие по вопросам безопасности ЗАЭС как с Россией, так и с Украиной.