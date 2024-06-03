МАГАТЭ назовет виновных в обстрелах ЗАЭС только при наличии доказательств

«Как инспекторы, мы можем высказаться только в том случае, если точно докажем, что произошло. Мы фокусируемся на фактах, не указывая пальцем. Но я ясно даю понять всем сторонам, что электростанцию нельзя ни атаковать, ни милитаризировать, чтобы она не стала военной целью. Как только у меня появятся неопровержимые доказательства, я их опубликую», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, кто ставит под угрозу безопасность ЗАЭС.