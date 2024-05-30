Гросси заявил, что для перезапуска ЗАЭС необходимо провести тщательный анализ
Запорожская АЭС сталкивается с серьезными рисками по безопасности, ее перезапуск возможен только после тщательного анализа всех аспектов. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его слова приводятся в сообщении агентства.
«Даже несмотря на то, что все шесть реакторов находятся в холодном останове, безопасность станции остается чрезвычайно хрупкой. Любому решению о перезапуске реакторов ЗАЭС в будущем, когда это будет безопасно, должен предшествовать очень тщательный и детальный анализ всех эксплуатационных и нормативных аспектов ядерной безопасности», – сказал он.
В сообщении также отмечается, что МАГАТЭ должно взаимодействовать как с Россией, так и с Украиной по вопросам безопасности ЗАЭС.
28 мая Гросси после встречи с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Калининграде заявил, что перезапуск ЗАЭС на данный момент невозможен. В свою очередь Лихачев отметил, что главным условием запуска станции остается ее безопасность, добавив, что Россия готова продолжать работу по обеспечению безопасной эксплуатации АЭС.