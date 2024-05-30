Гросси заявил, что для перезапуска ЗАЭС необходимо провести тщательный анализ

«Даже несмотря на то, что все шесть реакторов находятся в холодном останове, безопасность станции остается чрезвычайно хрупкой. Любому решению о перезапуске реакторов ЗАЭС в будущем, когда это будет безопасно, должен предшествовать очень тщательный и детальный анализ всех эксплуатационных и нормативных аспектов ядерной безопасности», – сказал он.