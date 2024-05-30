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Гросси заявил, что для перезапуска ЗАЭС необходимо провести тщательный анализ

Ведомости

Запорожская АЭС сталкивается с серьезными рисками по безопасности, ее перезапуск возможен только после тщательного анализа всех аспектов. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его слова приводятся в сообщении агентства.

«Даже несмотря на то, что все шесть реакторов находятся в холодном останове, безопасность станции остается чрезвычайно хрупкой. Любому решению о перезапуске реакторов ЗАЭС в будущем, когда это будет безопасно, должен предшествовать очень тщательный и детальный анализ всех эксплуатационных и нормативных аспектов ядерной безопасности», – сказал он.

В сообщении также отмечается, что МАГАТЭ должно взаимодействовать как с Россией, так и с Украиной по вопросам безопасности ЗАЭС.

28 мая Гросси после встречи с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Калининграде заявил, что перезапуск ЗАЭС на данный момент невозможен. В свою очередь Лихачев отметил, что главным условием запуска станции остается ее безопасность, добавив, что Россия готова продолжать работу по обеспечению безопасной эксплуатации АЭС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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