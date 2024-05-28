Гросси назвал невозможным перезапуск ЗАЭС
Перезапуск Запорожской АЭС на данный момент невозможен. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после обсуждения ситуации вокруг АЭС с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.
«[Мы] обменялись мнениями по дальнейшим шагам, а также обсудили возможность перезапуска ЗАЭС, которая в настоящий момент, по общему мнению, представляется невозможной», – сказал он (цитата по ТАСС).
Лихачев согласился с Гросси, отметив, что главным условием запуска ЗАЭС останется безопасность. Он подтвердил готовность России продолжать работу по обеспечению безопасной эксплуатации станции в условиях продолжающихся украинских провокаций.
Переговоры Лихачева и Гросси состоялись в Калининграде, они прошли в vip-зале аэропорта «Храброво». В состав российской делегации, кроме Лихачева, вошли представители МИДа, Минобороны, Росгвардии, «Росатома» и Ростехнадзора.
15 апреля, выступая на заседании Совбеза ООН, глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС. Он также указал на нарушение принципа о недопустимости атак на станцию.