В Калининграде стартовали переговоры главы Росатома и гендиректора МАГАТЭ
Гросси прибыл из Вены в аэропорт «Храброво», переговоры пройдут в vip-зале аэропорта. В состав российской делегации, кроме Лихачева, вошли представители МИДа, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.
Гросси прилетел в Россию, чтобы обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также ситуацию с безопасностью атомной электростанции.
21 мая Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается тревожной и «очень хрупкой». Он также напомнил о нескольких атаках беспилотников на ЗАЭС в начале апреля.
15 апреля, выступая на заседании Совбеза ООН, глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС. Он также указал на нарушение принципа о недопустимости атак на станцию.