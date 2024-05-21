Глава МАГАТЭ: ситуация на ЗАЭС остается тревожной и «очень хрупкой»
Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается тревожной и «очень хрупкой». Об этом заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности», – сказал он.
Гросси напомнил о нескольких атаках беспилотников на ЗАЭС в начале апреля. Выступая на заседании СБ ООН 15 апреля, глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС. Он также указал на нарушение принципа о недопустимости атак на станцию.
ЗАЭС находится под контролем РФ с конца февраля 2022 г. Россия и Украина обвиняют в атаках на станцию друг друга. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что Россия не размещает на станции тяжелые вооружения и не наносит удары с территории объекта. Этот факт в апреле подтвердил и Гросси.
В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.