Глава МАГАТЭ Гросси собирается посетить Россию в мае
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в мае планирует посетить Россию, чтобы обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».
Гросси уточнил, что, вероятно, прибудет в Калининград ближе к концу месяца. Глава МАГАТЭ намерен обсудить с российской стороной ситуацию с безопасностью атомной электростанции. Пранируется, что Россию на встрече представит гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Встреч с руководством РФ Гросси не ожидает.
16 мая в МАГАТЭ сообщили, что его эксперты в ходе осмотров Запорожской АЭС не увидели признаков того, что со станции могли запускаться дроны. До этого в организации также заявляли об отсутствии тяжелых вооружений на станции, тем самым опровергнув обвинения украинской стороны.
Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ начали работу на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.