Гросси оценил сотрудничество с Россией по ситуации вокруг Запорожской АЭС

16 мая в МАГАТЭ сообщили, что его эксперты в ходе осмотров Запорожской АЭС не увидели признаков того, что со станции могли запускаться дроны. До этого в организации также заявляли об отсутствии тяжелых вооружений на станции, тем самым опровергнув обвинения украинской стороны.