Гросси оценил сотрудничество с Россией по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Сотрудничество между Россией и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в ситуации вокруг Запорожской АЭС является профессиональным, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси «РИА Новостям».
«...это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях. Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, с "Росатомом", с генеральным директором "Росатома"», – сказал Гросси.
16 мая в МАГАТЭ сообщили, что его эксперты в ходе осмотров Запорожской АЭС не увидели признаков того, что со станции могли запускаться дроны. До этого в организации также заявляли об отсутствии тяжелых вооружений на станции, тем самым опровергнув обвинения украинской стороны.
16 мая на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ.
Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ начали работу на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Украина неоднократно предпринимала попытки атаковать станцию.