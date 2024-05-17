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Гросси оценил сотрудничество с Россией по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Ведомости

Сотрудничество между Россией и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в ситуации вокруг Запорожской АЭС является профессиональным, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси «РИА Новостям».

«...это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях. Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, с "Росатомом", с генеральным директором "Росатома"», – сказал Гросси.

16 мая в МАГАТЭ сообщили, что его эксперты в ходе осмотров Запорожской АЭС не увидели признаков того, что со станции могли запускаться дроны. До этого в организации также заявляли об отсутствии тяжелых вооружений на станции, тем самым опровергнув обвинения украинской стороны.

16 мая на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ начали работу на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Украина неоднократно предпринимала попытки атаковать станцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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