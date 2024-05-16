На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в Telegram-канале станции.
В состав 19-й команды наблюдателей МАГАТЭ вошли четыре инспектора. Им предстоит наблюдать и оценивать состояние ЗАЭС.
«У нас сложились рабочие конструктивные отношения с МАГАТЭ. Наличие экспертов на ЗАЭС – позитивный фактор в деле обеспечения безопасности станции», – отметил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ начали работу на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
9 апреля Гросси заявил, что впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий. В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН 15 апреля Гросси призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС, отметив, что ядерная безопасность станции и так находится под угрозой.