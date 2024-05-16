Эксперты МАГАТЭ не увидели признаков запуска дронов с Запорожской АЭС

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ начали работу на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.