Эксперты МАГАТЭ не увидели признаков запуска дронов с Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотров Запорожской АЭС не увидели признаков того, что со станции могли запускаться дроны, сообщается на сайте организации.
«Они не обнаружили ни тяжелого оружия, ни признаков того, что с ЗАЭС могли запускаться беспилотники», – указано в сообщении МАГАТЭ.
16 мая Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ.
Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ начали работу на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
9 апреля Гросси заявил, что впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий. В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН 15 апреля Гросси призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС, отметив, что ядерная безопасность станции и так находится под угрозой.