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Гросси обеспокоен зависимостью ЗАЭС от нескольких линий электропередач

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выразил обеспокоенность из-за того, что Запорожская АЭС зависит только от нескольких линий электропередач. Это следует из заявления, опубликованного на сайте МАГАТЭ.

Гросси отметил, что зависимость от одной или двух линий электропередачи для крупнейшей в Европе атомной электростанции является источником беспокойства, которое распространяется на все действующие АЭС в Украине. Он добавил, что нарушение электроснабжения может иметь очень серьезные последствия для ядерной безопасности.

23 мая Запорожская АЭС потеряла соединение с единственной оставшейся внешней линией электропередачи напряжением 750 кВ из-за короткого замыкания. Линия 750 кВ «Днепровская» была отключена в 13:31. По данным ЗАЭС, питание собственных нужд осуществляется от линии 330 кВ «Ферросплавная».

Кроме того, на ЗАЭС напомнили, что на данный момент все блоки находятся в состоянии «холодный останов», при этом оборудование обслуживается, а радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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