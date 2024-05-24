Гросси обеспокоен зависимостью ЗАЭС от нескольких линий электропередач

Гросси отметил, что зависимость от одной или двух линий электропередачи для крупнейшей в Европе атомной электростанции является источником беспокойства, которое распространяется на все действующие АЭС в Украине. Он добавил, что нарушение электроснабжения может иметь очень серьезные последствия для ядерной безопасности.