Гросси обеспокоен зависимостью ЗАЭС от нескольких линий электропередач
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выразил обеспокоенность из-за того, что Запорожская АЭС зависит только от нескольких линий электропередач. Это следует из заявления, опубликованного на сайте МАГАТЭ.
Гросси отметил, что зависимость от одной или двух линий электропередачи для крупнейшей в Европе атомной электростанции является источником беспокойства, которое распространяется на все действующие АЭС в Украине. Он добавил, что нарушение электроснабжения может иметь очень серьезные последствия для ядерной безопасности.
23 мая Запорожская АЭС потеряла соединение с единственной оставшейся внешней линией электропередачи напряжением 750 кВ из-за короткого замыкания. Линия 750 кВ «Днепровская» была отключена в 13:31. По данным ЗАЭС, питание собственных нужд осуществляется от линии 330 кВ «Ферросплавная».
Кроме того, на ЗАЭС напомнили, что на данный момент все блоки находятся в состоянии «холодный останов», при этом оборудование обслуживается, а радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений.