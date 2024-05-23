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ЗАЭС потеряла соединение с единственной внешней линией электропередачи

Ведомости

Запорожская АЭС потеряла соединение с единственной оставшейся внешней линией электропередачи напряжением 750 кВ из-за короткого замыкания. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети X.

«Отключение электроэнергии вновь подчеркивает крайне нестабильную ядерную безопасность на ЗАЭС во время конфликта», – подчеркнул Гросси.

В Telegram-канале станции сообщили, что на ЗАЭС в 13:31 была отключена линия 750 кВ «Днепровская». Питание собственных нужд осуществляется от линии 330 кВ «Ферросплавная». Причины отключения выясняются.

На ЗАЭС напомнили, что сейчас все блоки станции находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование продолжает обслуживаться. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений.

22 мая на Запорожской АЭС сообщили об атаке украинского дрона на транспортный цех. Никто не пострадал, критических разрушений нет. До этого на протяжении двух дней, как отметили на станции, ВСУ совершили несколько атак беспилотниками по жилым и социальным объектам Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС. В пресс-службе ЗАЭС назвали подобные инциденты террористическими актами.

ЗАЭС находится под контролем РФ с конца февраля 2022 г. Россия и Украина обвиняют в атаках на станцию друг друга. Международное агентство по атомной энергии предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС, если его инспекторы смогут предоставить независимые доказательства, заявил Гросси. По его словам, беспилотники, атакующие ЗАЭС, летят по особой траектории, поэтому определить, откуда они были запущены, крайне сложно.

В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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