ЗАЭС потеряла соединение с единственной внешней линией электропередачи

22 мая на Запорожской АЭС сообщили об атаке украинского дрона на транспортный цех. Никто не пострадал, критических разрушений нет. До этого на протяжении двух дней, как отметили на станции, ВСУ совершили несколько атак беспилотниками по жилым и социальным объектам Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС. В пресс-службе ЗАЭС назвали подобные инциденты террористическими актами.