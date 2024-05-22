На Запорожской АЭС сообщили об атаке украинского дрона на транспортный цех
Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), прилет зафиксирован по транспортному цеху, сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы, в результате атаки никто не пострадал, критических разрушений нет.
До этого на протяжении двух дней, как отметили на станции, ВСУ совершили несколько атак беспилотниками по жилым и социальным объектам Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС. В пресс-службе ЗАЭС назвали подобные инциденты террористическими актами.
ЗАЭС находится под контролем РФ с конца февраля 2022 г. Россия и Украина обвиняют в атаках на станцию друг друга. Международное агентство по атомной энергии предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС, если его инспекторы смогут предоставить независимые доказательства, заявил в мае в интервью «РИА Новости» гендиректор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, беспилотники, атакующие ЗАЭС, летят по особой траектории, поэтому определить, откуда они были запущены, крайне сложно.
В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.