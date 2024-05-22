На Запорожской АЭС сообщили об атаке украинского дрона на транспортный цех

ЗАЭС находится под контролем РФ с конца февраля 2022 г. Россия и Украина обвиняют в атаках на станцию друг друга. Международное агентство по атомной энергии предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС, если его инспекторы смогут предоставить независимые доказательства, заявил в мае в интервью «РИА Новости» гендиректор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, беспилотники, атакующие ЗАЭС, летят по особой траектории, поэтому определить, откуда они были запущены, крайне сложно.