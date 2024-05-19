Гросси пообещал назвать виновника обстрела ЗАЭС при наличии доказательств
Международное агентство по атомной энергии предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), если его инспекторы смогут предоставить независимые доказательства. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
«В тех условиях, которые сложились у нас на станции, это несколько затруднительно. Но мы посмотрим. В любом случае я надеюсь, что новых атак на станцию не будет», – сообщил Гросси.
По словам главы МАГАТЭ, беспилотники, атакующие ЗАЭС, летят по особой траектории, поэтому определить, откуда они были запущены, крайне сложно.
18 мая стало известно, что Гросси намерен посетить Россию в мае. Он собирается обсудить ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. Планируется, что Россию на встрече представит гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. 9 апреля Гросси заявил, что впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий. В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН 15 апреля Гросси призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС, отметив, что ядерная безопасность станции и так находится под угрозой.
Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ начали работу на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита Гросси на станцию.