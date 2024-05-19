Гросси пообещал назвать виновника обстрела ЗАЭС при наличии доказательств

18 мая стало известно, что Гросси намерен посетить Россию в мае. Он собирается обсудить ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. Планируется, что Россию на встрече представит гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. 9 апреля Гросси заявил, что впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий. В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН 15 апреля Гросси призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС, отметив, что ядерная безопасность станции и так находится под угрозой.