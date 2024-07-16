Молдавия временно остановила передачу электроэнергии на Украину
Молдавия приостановила передачу электроэнергии на Украину из-за аномальной жары и увеличившейся нагрузки на энергосистему республики. Об этом сообщает молдавский портал Jurnal.md со ссылкой на заявление Moldelectrica.
«Решение об ограничении возможности передачи электроэнергии по линиям высокого напряжения было принято в результате увеличения потребления электроэнергии в Молдавии, что неизбежно привело и к изменению технических параметров, вследствие экстремальных погодных условий и высокой температуры в последнее время. Одним из негативных последствий высоких температур является перегрев проводов, который приводит к изменению расстояния между "фазой" и "землей", а также провисанию линий и снижению пропускной способности», – уточнили в Moldelectrica.
В начале июля Украина привлекла аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши и Словакии. По состоянию на 2 июля общий объем импорта энергии в течение суток из европейских стран составил 30 796 МВт/ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 1595 МВт.