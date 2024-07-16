Молдавия временно остановила передачу электроэнергии на Украину

«Решение об ограничении возможности передачи электроэнергии по линиям высокого напряжения было принято в результате увеличения потребления электроэнергии в Молдавии, что неизбежно привело и к изменению технических параметров, вследствие экстремальных погодных условий и высокой температуры в последнее время. Одним из негативных последствий высоких температур является перегрев проводов, который приводит к изменению расстояния между "фазой" и "землей", а также провисанию линий и снижению пропускной способности», – уточнили в Moldelectrica.