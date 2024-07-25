ВМС Китая примут участие в торжественных мероприятиях ко Дню ВМФ России

День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля с 1980 г., а сам праздник был утвержден в 1939 г. Традиционно торжественные парады проходят в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Владивостоке. В этом году День ВМФ отмечается 28 июля.