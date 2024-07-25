ВМС Китая примут участие в торжественных мероприятиях ко Дню ВМФ России
Корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России, сообщил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган.
«Корабли ВМС НОАК "Цзяоцзо" и "Хунху" отправились в порт Санкт-Петербурга для участия в праздновании 328-й годовщины основания ВМФ России», – сказал он.
Чжан добавил, что в мероприятиях ко Дню ВМФ также примут участие корабли «Лунхушань» и «Чжэн Хэ». Они отправятся в порт Владивостока.
День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля с 1980 г., а сам праздник был утвержден в 1939 г. Традиционно торжественные парады проходят в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Владивостоке. В этом году День ВМФ отмечается 28 июля.