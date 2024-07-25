В Румынии заявили об обнаруженных обломках якобы российского беспилотника

24 июля в румынских СМИ появились сообщения о якобы падении российских беспилотников на территории страны. Портал Defence Romania отмечает, что в Измаиле в тот день прозвучало около 10 взрывов. Пользователи соцсети Х рассказывали, что один из беспилотников взорвался в районе Плауру.