В Румынии заявили об обнаруженных обломках якобы российского беспилотника
Румынская разведывательная служба совместно с министерством внутренних дел страны обнаружили обломки «беспилотника российского производства типа «Герань», сообщило военное ведомство Румынии.
«Обломки беспилотника российского производства типа "Герань" были обнаружены в окрестностях деревни Плауру, уезд Тулча», – говорится в сообщении пресс-службы минобороны. Поиски будут продолжаться, добавили в ведомстве.
Деревня Плауру располагается на берегу Дуная, напротив украинского города Измаил.
24 июля в румынских СМИ появились сообщения о якобы падении российских беспилотников на территории страны. Портал Defence Romania отмечает, что в Измаиле в тот день прозвучало около 10 взрывов. Пользователи соцсети Х рассказывали, что один из беспилотников взорвался в районе Плауру.