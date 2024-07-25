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Путин поручил создать в РФ роботизированные комплексы против безэкипажных судов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил создать роботизированные комплексы для борьбы с безэкипажными судами. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» помощник главы государства Николай Патрушев.

Поручение было дано Путиным по итогам совещания по кораблестроению, которое состоялось в конце июня.

«Наступает очередной этап развития Военно-морского флота. <…> Глава государства обозначил направления создания перспективных систем и образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе морских роботизированных комплексов и технологий, противодействующих безэкипажным судам», – сказал Патрушев.

Помощник президента также подчеркнул, что в России нужно обеспечить такое качество флота, которое позволит опередить технические возможности других стран.

Минобороны РФ в сводках о проведении спецоперации на Украине регулярно отчитывается об уничтожении безэкипажных судов. В частности, 25 июля в акватории Черного моря были ликвидированы два таких катера. 18 июля Минобороны отчиталось об уничтожении десяти безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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