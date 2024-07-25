Путин поручил создать в РФ роботизированные комплексы против безэкипажных судов

Минобороны РФ в сводках о проведении спецоперации на Украине регулярно отчитывается об уничтожении безэкипажных судов. В частности, 25 июля в акватории Черного моря были ликвидированы два таких катера. 18 июля Минобороны отчиталось об уничтожении десяти безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.