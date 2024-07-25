Путин поручил создать в РФ роботизированные комплексы против безэкипажных судов
Президент РФ Владимир Путин поручил создать роботизированные комплексы для борьбы с безэкипажными судами. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» помощник главы государства Николай Патрушев.
Поручение было дано Путиным по итогам совещания по кораблестроению, которое состоялось в конце июня.
«Наступает очередной этап развития Военно-морского флота. <…> Глава государства обозначил направления создания перспективных систем и образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе морских роботизированных комплексов и технологий, противодействующих безэкипажным судам», – сказал Патрушев.
Помощник президента также подчеркнул, что в России нужно обеспечить такое качество флота, которое позволит опередить технические возможности других стран.
Минобороны РФ в сводках о проведении спецоперации на Украине регулярно отчитывается об уничтожении безэкипажных судов. В частности, 25 июля в акватории Черного моря были ликвидированы два таких катера. 18 июля Минобороны отчиталось об уничтожении десяти безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.