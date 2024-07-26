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«Единая Россия» предложила Путину кандидатуры глав трех регионов

Ведомости

«Единая Россия» внесла президенту РФ Владимиру Путину предложения по кандидатурам глав трех российских регионов. Генсовет партии решил поддержать главу Крыма Сергея Аксенова, Ингушетии – Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии – Казбека Кокова. Об этом сообщается в Telegram-канале ЕР.

«Коллеги входят в Высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов», – отметил врио секретаря генсовета Владимир Якушев.

Голосование в Ингушетии пройдет 8 сентября, в Крыму и Кабардино-Балкарии – не позднее 23 октября.

Аксенов занимает пост главы региона с 9 октября 2014 г. (врио с 14 апреля по 9 октября 2014 г.), Калиматов – с 8 сентября 2019 г. (врио с 26 июня по 8 сентября 2019 г.), Коков – с 3 октября 2019 г. (врио с 26 сентября 2018 г. по 3 октября 2019 г.).

2 июля Генсовет ЕР согласовал кандидатуры на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сообщалось, что губернатору Тюменской области от партии внесут кандидатуры врио главы Югры Руслана Кухарука, секретаря реготделения партии, председателя думы Югры Бориса Хохрякова и сенатора Александра Новьюхова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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