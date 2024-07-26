«Единая Россия» предложила Путину кандидатуры глав трех регионов
«Единая Россия» внесла президенту РФ Владимиру Путину предложения по кандидатурам глав трех российских регионов. Генсовет партии решил поддержать главу Крыма Сергея Аксенова, Ингушетии – Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии – Казбека Кокова. Об этом сообщается в Telegram-канале ЕР.
«Коллеги входят в Высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов», – отметил врио секретаря генсовета Владимир Якушев.
Голосование в Ингушетии пройдет 8 сентября, в Крыму и Кабардино-Балкарии – не позднее 23 октября.
Аксенов занимает пост главы региона с 9 октября 2014 г. (врио с 14 апреля по 9 октября 2014 г.), Калиматов – с 8 сентября 2019 г. (врио с 26 июня по 8 сентября 2019 г.), Коков – с 3 октября 2019 г. (врио с 26 сентября 2018 г. по 3 октября 2019 г.).
2 июля Генсовет ЕР согласовал кандидатуры на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сообщалось, что губернатору Тюменской области от партии внесут кандидатуры врио главы Югры Руслана Кухарука, секретаря реготделения партии, председателя думы Югры Бориса Хохрякова и сенатора Александра Новьюхова.