«Единая Россия» предложила Путину кандидатуры глав трех регионов

Аксенов занимает пост главы региона с 9 октября 2014 г. (врио с 14 апреля по 9 октября 2014 г.), Калиматов – с 8 сентября 2019 г. (врио с 26 июня по 8 сентября 2019 г.), Коков – с 3 октября 2019 г. (врио с 26 сентября 2018 г. по 3 октября 2019 г.).