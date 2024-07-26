Песков: Россия не носит «розовые очки» по поводу фигуры Трампа
Россия не носит «розовые очки» по поводу кандидата в президенты США Дональда Трампа, который во время своего президентства ввел огромное количество санкций против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны. И в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных. Но может быть он чуть-чуть больше проявляет политическую мудрость в плане поддержания каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает», – сказал он, комментируя предложения экс-госсекретаря США Майка Помпео по урегулированию конфликта на Украине.
По словам Пескова, Трамп является представителем политической элиты США, которая «сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии». Он добавил, что Кремль отмечает высказывания, подобные в колонке Помпео в The Wall Street Journal.
26 июля Помпео в своей статье предложил Трампу создать программу ленд-лиза на $500 млрд для Украины, нарастить оборонную промышленность США, ужесточить санкции против России и снять все ограничения на типы оружия, которое Киев может получить и использовать. По его мнению, это позволит Трампу установить условия сделки с Россией и усилить оборону Украины.