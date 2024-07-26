Песков: Россия не носит «розовые очки» по поводу фигуры Трампа

«Во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны. И в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных. Но может быть он чуть-чуть больше проявляет политическую мудрость в плане поддержания каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает», – сказал он, комментируя предложения экс-госсекретаря США Майка Помпео по урегулированию конфликта на Украине.