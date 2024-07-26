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Песков: Россия не носит «розовые очки» по поводу фигуры Трампа

Ведомости

Россия не носит «розовые очки» по поводу кандидата в президенты США Дональда Трампа, который во время своего президентства ввел огромное количество санкций против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны. И в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных. Но может быть он чуть-чуть больше проявляет политическую мудрость в плане поддержания каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает», – сказал он, комментируя предложения экс-госсекретаря США Майка Помпео по урегулированию конфликта на Украине.

По словам Пескова, Трамп является представителем политической элиты США, которая «сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии». Он добавил, что Кремль отмечает высказывания, подобные в колонке Помпео в The Wall Street Journal.

26 июля Помпео в своей статье предложил Трампу создать программу ленд-лиза на $500 млрд для Украины, нарастить оборонную промышленность США, ужесточить санкции против России и снять все ограничения на типы оружия, которое Киев может получить и использовать. По его мнению, это позволит Трампу установить условия сделки с Россией и усилить оборону Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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