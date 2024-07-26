Песков: РФ продумает ответ на выделение Украине транша от российских активов

«Это не повод для оперативной реакции. Это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны Евросоюза. Эти действия будут обязательно, но они должны быть продуманы. Они должны полностью соответствовать нашим интересам. Но, конечно же, подобные шаги Европейской комиссии не останутся без ответа», – сказал Песков.