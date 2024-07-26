Песков: РФ продумает ответ на выделение Украине транша от российских активов
Ответные действия Москвы на выделение Еврокомиссией 1,5 млрд евро Украине от замороженных российских активов будут продуманными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Это не повод для оперативной реакции. Это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны Евросоюза. Эти действия будут обязательно, но они должны быть продуманы. Они должны полностью соответствовать нашим интересам. Но, конечно же, подобные шаги Европейской комиссии не останутся без ответа», – сказал Песков.
26 июля Еврокомиссия объявила о выделении Украине первого транша доходов от активов России на сумму 1,5 млрд евро. Отмечалось, что доходы от российских активов Украина напрямую не получит – средства уйдут в Фонд мира на компенсации странам Евросоюза за оружие.
Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС согласовали перечисление доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира в конце июня. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г. По большей части средства пойдут на боеприпасы, противовоздушную оборону и поддержку производства оружия.