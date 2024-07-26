Путин посетит военно-морской парад в Петербурге в День ВМФ
Президент России Владимир Путин будет присутствовать на проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 28 июля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Безусловно», – ответил Песков на вопрос об участии Путина в параде в День Военно-морского флота (ВМФ) России.
Будет ли присутствовать на мероприятии президент Белоруссии Александр Лукашенко, который сегодня продолжает встречу с Путиным на Валааме, представитель Кремля затруднился ответить.
«Это я вам сейчас не могу сказать. Это будет его решение. Я не обладаю такой информацией», – сказал Песков.
День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля с 1980 г., а сам праздник был утвержден в 1939 г. Традиционно торжественные парады проходят в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Владивостоке. 22 июля стало известно, что в Новороссийске отменены торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ. Как сообщила пресс-служба городской администрации, это сделано в целях безопасности.