Истребитель Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВВС Великобритании

Это не первая попытка британских самолетов приблизиться к российской границе на этой неделе. Су-27 был поднят в воздух также 24 июля после обнаружения самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя британские воздушные борты развернулись. Вооруженные силы РФ не допустили нарушения государственной границы.