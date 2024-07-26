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Истребитель Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВВС Великобритании

Ведомости

Над Черным морем обнаружили самолеты ВВС Великобритании, которые приближались к госгранице РФ. В воздух был поднят истребитель Су-27, чтобы не допустить нарушения границы, сообщило Минобороны РФ.

В небе были замечены британские стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун». При приближении Су-27 они развернулись от госграницы РФ. После этого российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны подчеркнули, что нарушения границы допущено не было. Российский Су-27 не сближался с иностранными самолетами.

Это не первая попытка британских самолетов приблизиться к российской границе на этой неделе. Су-27 был поднят в воздух также 24 июля после обнаружения самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя британские воздушные борты развернулись. Вооруженные силы РФ не допустили нарушения государственной границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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