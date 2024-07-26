Истребитель Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВВС Великобритании
Над Черным морем обнаружили самолеты ВВС Великобритании, которые приближались к госгранице РФ. В воздух был поднят истребитель Су-27, чтобы не допустить нарушения границы, сообщило Минобороны РФ.
В небе были замечены британские стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун». При приближении Су-27 они развернулись от госграницы РФ. После этого российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
В Минобороны подчеркнули, что нарушения границы допущено не было. Российский Су-27 не сближался с иностранными самолетами.
Это не первая попытка британских самолетов приблизиться к российской границе на этой неделе. Су-27 был поднят в воздух также 24 июля после обнаружения самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя британские воздушные борты развернулись. Вооруженные силы РФ не допустили нарушения государственной границы.