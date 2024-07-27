Захарова: МИД Южной Кореи запросил встречу с Лавровым без прессы
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль в Лаосе запросил встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым и настоял, чтобы в ее начале не присутствовала пресса. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.
«В Южной Корее Штаты тоже демократию построили по своему образцу, а соответственно – никакой открытости», – написала она.
Захарова добавила, что Лавров нашел выход из этой ситуации и «жестом» объяснил южнокорейскому коллеге, что страна «сама загнала себя в тупик американского вассальства».
Лавров принимает участие в региональном форуме АСЕАН в столице Лаоса Вьентьяне.