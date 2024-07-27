Захарова: МИД Южной Кореи запросил встречу с Лавровым без прессы

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль в Лаосе запросил встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым и настоял, чтобы в ее начале не присутствовала пресса. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.