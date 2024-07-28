Российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Центр» в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Бойцы этой группировки, добавили в Минобороны, нанесли удары по ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора и Желанное в ДНР.
В сводке также говорится, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение войскам Украины в районах населенных пунктов Табаевка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман в ДНР. Более выгодные рубежи заняли и подразделения «Южной» группировки войск, нанеся поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Курахово, Катериновка, Константиновка, Серебрянка и Верхнекаменское в ДНР.
27 июля Минобороны сообщало о занятом войсками РФ поселке Лозоватское. 23 июля Минобороны РФ заявило о взятии села Ивано-Дарьевка в ДНР. В течение этого месяца пресс-служба оборонного ведомства также сообщала о взятии под контроль населенных пунктов Розовка в Луганской народной республике, Степовая Новоселовка и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сел Юрьевка, Урожайное, Яснобродовка, Восход, Сокол, Новопокровское и поселков Чигари, Спорное, Шумы, Новоалександровка в ДНР, а также района Новый в городе Часов Яр республики.
В середине июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин предложил условия для урегулирования конфликта на Украине, среди которых – вывод украинских войск из новых регионов и их признание Киевом. Украина инициативу отвергла. Но уже в конце июля в интервью ВВС президент страны Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в конце июля по итогам своей поездки в Китай заявил, что никто не будет склонять Украину к переговорам, а Киев сам будет решать, когда и с кем говорить.