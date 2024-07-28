Российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР

В середине июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин предложил условия для урегулирования конфликта на Украине, среди которых – вывод украинских войск из новых регионов и их признание Киевом. Украина инициативу отвергла. Но уже в конце июля в интервью ВВС президент страны Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в конце июля по итогам своей поездки в Китай заявил, что никто не будет склонять Украину к переговорам, а Киев сам будет решать, когда и с кем говорить.