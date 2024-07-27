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Лавров заявил об изобилии в мире идей по урегулированию на Украине

Министр заявил о «противоположных вещах» в словах украинского коллеги Кулебы
Полина Худякова
Пресс-служба президента России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не первый раз говорит о возможности переговоров с российской стороной, а идеи по урегулированию в республике «посыпались как из рога изобилия», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи», – сказал министр.

Лавров отметил, что недавно в Киеве также обсуждали возможность диалога с Москвой. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовности «в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями». «Я их не слушаю, честно говоря», – добавил министр.

Многочисленные предложения по урегулированию на Украине «посыпались как из рога изобилия», отметил Лавров. По мнению министра, это происходит в условиях осознания западными странами «бесперспективности расчета на поражение РФ и в условиях, когда Запад все больше и больше осознает никчемность Зеленского и его режима».

Российский министр прокомментировал и слова немецкого канцлера Олафа Шольца о размещении ракет США в ФРГ. Канцлер назвал прекращение спецоперации условием для отказа от американских ракет. Лавров указал, что спецоперация была начата для того, чтобы ликвидировать угрозы безопасности России и защитить от обстрелов граждан Донецкой и Луганской народных республик. Все цели специальной военной операции будут достигнуты, «в этом нет никаких сомнений», подчеркнул он.

Кулеба в конце июля по итогам своей поездки в Китай заявил, что никто не будет склонять Украину к переговорам, а Киев сам будет решать, когда и с кем говорить. На сайте МИД Китая приводятся и слова украинского министра о том, что «украинская сторона желает и готова вести переговоры с Россией». Но следом шла оговорка: они должны быть рациональными и иметь практическое значение с целью достичь «справедливого и прочного мира».

В середине июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин предложил условия для урегулирования конфликта, среди которых – вывод украинских войск из новых регионов и их признание Киевом. Украина инициативу отвергла. Но уже в конце июля в интервью ВВС Зеленский допустил переговоры с Путиным. ТАСС позднее писал, что предложить посредничество в урегулировании украинского конфликта может премьер-министр Индии Нарендра Моди, он планирует сделать это во время своего визита в Киев в августе.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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