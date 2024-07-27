Лавров заявил об изобилии в мире идей по урегулированию на Украине

Кулеба в конце июля по итогам своей поездки в Китай заявил, что никто не будет склонять Украину к переговорам, а Киев сам будет решать, когда и с кем говорить. На сайте МИД Китая приводятся и слова украинского министра о том, что «украинская сторона желает и готова вести переговоры с Россией». Но следом шла оговорка: они должны быть рациональными и иметь практическое значение с целью достичь «справедливого и прочного мира».