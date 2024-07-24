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Шольц назвал прекращение спецоперации условием для отказа от ракет США в ФРГ

Ведомости

Планы по размещению на территории Германии ракет США – сдерживающий фактор, чтобы избежать этого, Россия должна завершить специальную военную операцию на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам Шольца, ракеты США решено разместить в Германии, чтобы ФРГ не подверглась нападению и «не было войны».

10 июля стало известно, что США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие. 18 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в ответ на это решение может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении. Заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель отмечал, что американские власти обеспокоены возможным ответом России на размещение дальнобойных ракет США.

В этот же день министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что размещение американских ракет в ФРГ станет ответом на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области.

21 июля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила мнение, что Германии было бы безответственно и наивно отказываться от размещения на своей территории ракет США. По ее словам, президент России Владимир Путин «постоянно расширяет арсенал, которым он угрожает нашей свободе в Европе».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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