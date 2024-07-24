Шольц назвал прекращение спецоперации условием для отказа от ракет США в ФРГ
Планы по размещению на территории Германии ракет США – сдерживающий фактор, чтобы избежать этого, Россия должна завершить специальную военную операцию на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По словам Шольца, ракеты США решено разместить в Германии, чтобы ФРГ не подверглась нападению и «не было войны».
10 июля стало известно, что США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие. 18 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в ответ на это решение может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении. Заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель отмечал, что американские власти обеспокоены возможным ответом России на размещение дальнобойных ракет США.
В этот же день министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что размещение американских ракет в ФРГ станет ответом на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области.
21 июля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила мнение, что Германии было бы безответственно и наивно отказываться от размещения на своей территории ракет США. По ее словам, президент России Владимир Путин «постоянно расширяет арсенал, которым он угрожает нашей свободе в Европе».