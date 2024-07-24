Шольц назвал прекращение спецоперации условием для отказа от ракет США в ФРГ

10 июля стало известно, что США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие. 18 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в ответ на это решение может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении. Заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель отмечал, что американские власти обеспокоены возможным ответом России на размещение дальнобойных ракет США.