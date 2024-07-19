Вашингтон обеспокоен возможным ответом Москвы на дальнобойные ракеты США в ФРГ
Американские власти обеспокоены возможным ответом России на размещение дальнобойных ракет США, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель на брифинге.
«Любой вид риторики об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство», – сказал Патель (цитата по «РИА Новости»).
Патель также отметил, что власти США будут уделять пристальное внимание действиям России в этом вопросе.
10 июля стало известно, что США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе». 18 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении.
В этот же день министр обороны Германии Борис Писториус в интервью люксембургской газете Tageblatt заявлял, что размещение американских ракет в ФРГ станет ответом на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области.