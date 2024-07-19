Вашингтон обеспокоен возможным ответом Москвы на дальнобойные ракеты США в ФРГ

10 июля стало известно, что США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе». 18 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении.