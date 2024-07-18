Писториус назвал ракеты США в ФРГ ответом на «Искандеры» под Калининградом

10 июля Белый дом сообщил, что в 2026 г. США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе». 18 июля Писториус в интервью изданию Tageblatt сообщил, что власти страны еще не решили, где будет располагаться дальнобойное оружие. По его словам, США находятся на стадии подготовки.