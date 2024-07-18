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Писториус назвал ракеты США в ФРГ ответом на «Искандеры» под Калининградом

Ведомости

Размещение американских ракет в Германии является ответом на нахождение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью люксембургской газете Tageblatt.

«То, что США будут делать в Германии с 2026 г., – это не что иное, как ответ на угрозу РФ в виде размещения "Искандеров" в Калининграде», – сказал он (цитата по ТАСС).

10 июля Белый дом сообщил, что в 2026 г. США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе». 18 июля Писториус в интервью изданию Tageblatt сообщил, что власти страны еще не решили, где будет располагаться дальнобойное оружие. По его словам, США находятся на стадии подготовки.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что планы США несут угрозу международной безопасности. По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, таким образом Вашингтон пытается «запугать Москву». 18 июля он допустил, что в ответ Россия может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении.

4 июля президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва вправе принять зеркальное решение о развертывании ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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