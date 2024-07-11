Антонов назвал угрозой мировой безопасности планы США разместить ракеты в ФРГ
Планы США по размещению ракет в Германии несут угрозу международной безопасности. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.
«По сути, речь идет о планах по развертыванию Соединенными Штатами в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это серьезная ошибка Вашингтона. Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности», – отметил он.
Антонов предупредил, что «завязывание узла конфронтации» может обернуться неконтролируемой эскалацией на фоне опасного обострения напряженности между Россией и НАТО. По его мнению, вместо стремления к миру США «вступили на опасную тропу милитаризма».
В заключение Антонов подчеркнул, что «российская толерантность» к провокациям небезгранична. Он добавил, что возможное появление американских ракет в ФРГ приведет к тому, что это вооружение «будет в створе российских прицелов». Антонов назвал это «простой логикой нормального человека», отвергнув обвинения в «бряцании оружием» в адрес РФ.
10 июля Белый дом сообщил, что в 2026 г. США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».
4 июля президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва оставляет за собой право принять зеркальное решение о развертывании ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США. Он отмечал, что в связи с началом производства таких ракет в США Россия тоже готова начать разработки вооружения, а в будущем и его производства. По словам президента РФ, необходимые указания уже даны.