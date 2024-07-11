Антонов назвал угрозой мировой безопасности планы США разместить ракеты в ФРГ

4 июля президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва оставляет за собой право принять зеркальное решение о развертывании ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США. Он отмечал, что в связи с началом производства таких ракет в США Россия тоже готова начать разработки вооружения, а в будущем и его производства. По словам президента РФ, необходимые указания уже даны.