Путин: Россия вправе начать производство ракет средней и меньшей дальности
Россия может начать создание ракет средней и меньшей дальности в связи с действиями США, необходимые указания для этого уже даны, заявил президент РФ Владимир Путин.
«В связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора [о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] и анонсированием того, что они приступают к производству, мы тоже cчитаем себя вправе начать ОКР [опытно-конструкторские работы], разработки, а в будущем и производство», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
Президент добавил, что государство также оставляет за собой право принять такое решение о развертывании систем, которое было бы зеркально действиям США.
О том, что России необходимо начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, Путин заявил в ходе заседания Совета безопасности 28 июня. Он напомнил, что в 2019 г. страна отказалась от создания и развертывания этих систем до тех пор, пока США не начнут их размещение в каком-то из регионов мира. Однако, сказал президент, уже известно, что американцы не только начали производство этих систем, но и уже доставляли ракеты для учений в Данию и на Филиппины.