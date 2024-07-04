Путин: Россия вправе начать производство ракет средней и меньшей дальности

О том, что России необходимо начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, Путин заявил в ходе заседания Совета безопасности 28 июня. Он напомнил, что в 2019 г. страна отказалась от создания и развертывания этих систем до тех пор, пока США не начнут их размещение в каком-то из регионов мира. Однако, сказал президент, уже известно, что американцы не только начали производство этих систем, но и уже доставляли ракеты для учений в Данию и на Филиппины.