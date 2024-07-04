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Путин: Россия вправе начать производство ракет средней и меньшей дальности

Ведомости

Россия может начать создание ракет средней и меньшей дальности в связи с действиями США, необходимые указания для этого уже даны, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора [о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] и анонсированием того, что они приступают к производству, мы тоже cчитаем себя вправе начать ОКР [опытно-конструкторские работы], разработки, а в будущем и производство», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Президент добавил, что государство также оставляет за собой право принять такое решение о развертывании систем, которое было бы зеркально действиям США.

О том, что России необходимо начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, Путин заявил в ходе заседания Совета безопасности 28 июня. Он напомнил, что в 2019 г. страна отказалась от создания и развертывания этих систем до тех пор, пока США не начнут их размещение в каком-то из регионов мира. Однако, сказал президент, уже известно, что американцы не только начали производство этих систем, но и уже доставляли ракеты для учений в Данию и на Филиппины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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